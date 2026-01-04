イラストレーター・漫画家のオオカミ タホさんの漫画「このひとに、勝ちたい。」が、Xで合計3700以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むデザイナーの主人公は、同僚にいつもデザインで勝てず、悔しさを抱えていました。会社を辞めてフリーランスとなり、自分なりに自信が持てるデザインができるようになったので、あるコンテストに応募したところ…という内容で、読者からは「デザイナーたちがあまり