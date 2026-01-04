お金に振り回される人生から抜け出す方法は、意外とシンプルだ。見栄を張らず、資産運用でリスクを分散し、どうにもならなくなったら国の制度を利用すればいい。フリーという不安定な生活を選びながら、「一生働かなくていい」資産を築いたひろゆきの、お金の考え方とは？※本稿は、実業家のひろゆき（西村博之）『僕が忙しい現代人に伝えたい 休む技術』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。「虚栄心」を捨てればもっとラ