年末年始をふるさとや観光地で過ごした人のUターンラッシュがきょうピークを迎え県内の交通機関は混雑しています。 JR九州によりますと年末年始をふるさとや観光地で過ごした人のUターンラッシュはきょうがピークです。大分から博多方面に向かう日豊本線の特急列車はあすまでグリーン車と指定席がほぼ満席となっています。JR大分駅では大きな荷物や土産を手にホームに向かう家族連れなどの姿