小腹が空いた時にぴったりな【コストコ】の「おやつ」に注目。色々な味が楽しめるものや、個包装で食べ切りやすいものまで、種類豊富に揃っています。パクッとつまめそうなお手軽感もあり、ストックしておくと便利かも。今回はマニアも絶賛した商品を含めた、イチオシのおやつをご紹介します。 5種類のお菓子を詰め合わせた「ウインターブック缶」 インスタグラマー@costco_hackerさんが「思わず二度見の可愛