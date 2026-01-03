広島県内の山陽道では、大雪の影響で車が立ち往生するなどして20キロを超える渋滞が発生しました。記者「山陽道の大竹インター手前です。全く動いていません。車が停まったままです」警察などによりますと、きのう午後7時すぎ、広島県大竹市の山陽道上りで「ノーマルタイヤで立ち往生した」と通報がありました。積雪などで複数の車両が立ち往生し、本線を塞いだということです。この影響で、山陽道はきのう午後10時前から廿日市イ