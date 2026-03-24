広島市の繁華街で、何かを見つめるように空を見上げる警察官。その頭上で目撃されたのは、屋上に設置された看板に書かれた落書きです。広島市中心部の交差点にある7階建てのビル。23日午後、「看板に落書きがある」と警察に情報提供が寄せられ発覚しました。落書きが見つかった場所は、人が簡単に立ち入ることのできない場所。一体、どのようにして落書きをしたのでしょうか。すぐそばには人がやっと立てるほどの幅のスペースがあ