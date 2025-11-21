PlayStation 5の起動時、スタートアッププロセスが走るよりも前に最初に起動する「BootROM」コードのROM鍵が外部に流出したことが報じられています。これが本物だとすると、PS5の安全性は根底から覆されることになるのですが、PS5の心臓に相当するAPUに直接書き込まれている内容であり、あとから変更することができないため、話題を呼んでいます。PS5 ROM Keys Leaked: Sony’s Unpatchable Security Nightmare (2026) | The Cyber