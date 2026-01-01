スイスのスキーリゾートにあるバーで1日、爆発があり、複数のメディアは数十人が死亡したと報じました。イギリスのスカイニュースなどによりますと、スイスのスキーリゾート「クラン・モンタナ」のバーで1日未明、原因不明の爆発がありました。これにより、これまでに数十人が死亡、100人が近くが負傷し、その多くが重傷だということです。爆発が起きた当時、バーには新年を祝う人たちが集まっていたということで、地元警察はテロ