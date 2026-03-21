ドイツサッカー連盟(DFB)は19日、スイス代表とガーナ代表との国際親善試合に臨むドイツ代表の招集メンバーを発表した。この中でバイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラは、選外だった。昨年夏のクラブワールドカップで左足首脱臼と腓骨骨折の重傷を負ったムシアラは、代表チームからも1年近く遠ざかっている。そのためワールドカップに向けた登録メンバー発表前の最後のテストマッチであるスイス戦とガーナ戦に呼ばれるかが注