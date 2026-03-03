イランのセアダット駐日大使は3日、東京都内で記者会見を開き、米国とイスラエルのイラン攻撃が停止するまで「外交交渉はありえない」と明言した。違法な戦争行為に対して自衛権を行使する必要があるとして、中東各国にある米軍駐留基地を標的に反撃を続ける姿勢を示した。中東各地ではイランの報復攻撃が相次ぎ、エネルギー施設やホテルといった民間施設が被害を受ける。セアダット氏は、攻撃対象は米側の軍事施設だったと主