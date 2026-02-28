米ホワイトハウスで記者会見するトランプ大統領＝20日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、イランが核問題を巡る協議で米国の要求に応えていないとして交渉姿勢に「不満だ」と発言した。ホワイトハウスで記者団に述べた。焦点の軍事行動は最終決定していないとした上で「しないで済むのが望ましいが、必要な時もある」とし、攻撃を排除せず協議の行方を見極める考えを示した。米イラン高官は26日、ス