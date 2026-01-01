中国メディアの環球時報は韓国メディアの報道を基に、韓国政府が海外養子縁組を2029年までに中止すると正式決定したことを伝えた。韓国保健福祉部はこのほど、児童政策調整委員会での審議を経て、29年までを期間とする「第3次子ども政策基本計画」を発表した。この計画により、韓国政府は養子縁組などでは国内での保護を優先的に適用する方針を確立した。障害児などの特別な条件がある場合、専門家チームでの検討などを経て海外養