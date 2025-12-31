¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î£Ô£Ï£Ð£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥­¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡á¤ËÄ©¤ß¡¢£±²ó£²Ê¬£µ£´ÉÃ£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡££³ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤âÈá´ê¤Î¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÌ¤Íè¡É¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤­¤ï¤¿¤ëÃæ¡¢£±²ó¡¢²¦¼Ô¤Î¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¸åÂà¡£º¸¥Ï¥¤¥­¥Ã¥¯¤Çµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÈ