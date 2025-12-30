2026年1月6月（火）より分割2クールで放送・配信される『鎧伝サムライトルーパー』。第1話の先行場面カット＆あらすじ、キャスト6人のオフィシャルインタビューが公開。そして1月1日（木）の0：00には、OP映像がYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』が2026年1月6日（火）より放送・配信