今回はインタビューの後編として、あるサッカー選手の「デュアルキャリア」を紹介する。末次敦貴さんは横河武蔵野FCに2023年から所属するGKで、現在29歳。人材派遣会社「リクルートスタッフィング」でフルタイムの勤務をしながら、JFL（日本サッカーリーグ／J1から数えて4部相当）のクラブでレギュラー争いをしている。 横河武蔵野FCは2012年の天皇杯でベスト16まで進んだチームで