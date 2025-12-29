毎年1月2、3日に行われる恒例の箱根駅伝が迫ってきました。箱根駅伝と並ぶ三大駅伝の一つである出雲駅伝では、今年は國學院大學が優勝し、もう一つの全日本大学駅伝は駒澤大学が優勝しました。しかし、箱根駅伝では青山学院大学が強さを発揮してくることも考えられますので、一体どのような結果になるのか予測が難しいです。そうした優勝争いと共に、ランナーが履くシューズの「シェアNo.1」争いも年々激しさを増しています。【画