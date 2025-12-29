令和ロマン・くるまがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。独自の恋愛観とこだわりを明かして女性陣を驚かせた。【映像】付き合っている時のくるまゲストの足立梨花から「ダメ男になりそうな素質がある」と指摘されたくるまは、「自分でやりたいことが多い」と反論。食事や掃除などは自分で行いたい派だと語った。そのこだわりゆえ、交際の序盤で相手に必ず伝えることがあるという。くるまは「すいません