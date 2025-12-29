ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 有馬記念で叩き出した3ケタ億円に騒然「日本本当に不景気なのか？」 有馬記念 THE ANSWER 有馬記念で叩き出した3ケタ億円に騒然「日本本当に不景気なのか？」 2025年12月29日 9時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日の有馬記念は、3番人気ミュージアムマイルが制した 売り上げは713億4520万6100円で、あまりの巨額にファンの間に衝撃が走った ネットでは「マジかー」「日本本当に不景気なのか?笑」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 【続報】男の子（5）が死亡「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」北海道小樽市 2025年12月28日 17時10分 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」 2025年12月28日 12時13分 大谷翔平 二刀流は「最後のチャンスなのかな」 覚悟激白「年齢的にも…現実的でない」 2025年12月28日 22時23分 人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」 2025年12月28日 18時57分 《浜松・ガールズバー店員2人刺殺》「『お父さん、すみません』と泣いて土下座して…」被害者・竹内朋香さんの夫が振り返る“両手ナイフ男”の凶行からの壮絶な半年間 2025年12月27日 16時15分