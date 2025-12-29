漫才日本一を決める今年の「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月28日に放送されたドキュメンタリー番組「M-1グランプリ2025 アナザーストーリー」に出演。“新王者”としての率直な想いを語った。エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。「M-1グランプリ2025 アナザーストーリー」で