PayPayは12月19日に、日本中央競馬会（JRA）のインターネット馬券購入サービス「即PAT」と「PayPay」の連携を開始し、「即PAT」の馬券購入資金としてPayPayマネーによる入金が可能にするとともに、払戻金などをPayPayマネーアカウントで受け取れるようにした。●最大100万円までチャージできる「即PAT」に「PayPay」を連携させることで、払戻金や「即PAT」内に入金（チャージ）した残高などを「PayPay」で受け取れるようになる