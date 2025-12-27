ベルギー１部ゲンクのＭＦ伊東純也（３２）が復活ゴールを決めた。日本代表として臨んだ月のブラジル戦で負傷し、戦線離脱していた伊東はクラブ・ブリュージュ戦（２６日）の後半２７分から途中出場。２―３で迎えた３１分に左サイドでボールを受けると、中央へドリブル突破。敵をかわしてニアサイドにスーパーゴール。今季３点目でチームにとって貴重な同点弾となった。ベルギーメディア「ＨＬＮ」は「伊東は（ＤＦウ