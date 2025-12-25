映画「カメラを止めるな！」で注目された女優しゅはまはるみ（51）が25日までにインスタグラムを更新。「本気で婚活に臨むことにいたしました」と報告した。しゅはまはABEMAの番組「ダマってられない女たち」に出演し、過去の恋愛が原因で男性に対して不信感を抱いていたことを告白した上で、婚活に取り組み始めていた。今回の投稿で「私事ではありますがこの度マリッジ・エンタテインメントに登録いたしまして本気で婚活に臨むこ