Image: Max Space 宇宙ステーションと聞くと、多くの人が思い浮かべるのは、長年にわたって少しずつモジュールを打ち上げ、宇宙飛行士が軌道上で組み立ててきた国際宇宙ステーション（ISS）ではないでしょうか。ISSは1998年の最初のモジュール打ち上げから完成まで10年以上を要した、いわば「人類最大級の宇宙DIYプロジェクト」でした。でも、そのやり方が、いま変わろうとしています。2030