テイコウペンギン』のスクイーズマスコットが、株式会社エイチエムエーより2025年12月下旬から全国のカプセルトイコーナーで順次販売開始される。『テイコウペンギン』とは……ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司のモニター、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いている。2019年のスタート以来