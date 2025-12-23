赤ちゃん本舗は2025年12月23日、「2025年生まれ赤ちゃんの命名・名前ランキング」を発表した。調査は2025年11月21日〜28日の期間、アカチャンホンポ会員(生年月日が2025年1月1日〜2025年12月15日の子どもがいる)6,085人を対象にインターネット形式で行われた。「2025年生まれ赤ちゃんの命名・名前ランキング」2025年生まれの名前ランキングでは、男の子は「湊」(みなと)、女の子は「翠」(すい)が1位を獲得。「翠」(すい)は2005年か