『ワンピース』エルバフ編のキービジュアル （C）尾田栄一郎／集英社 （C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーションオリコンニュース

「ONE PIECE」原作者の尾田栄一郎氏 命の整備をしながら執筆と明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 21日、イベントで「ONE PIECE」の新情報が発表された
  • 原作者・尾田栄一郎氏からの手紙が公開され、体調に気をつけていると告白
  • 「僕は歳をとってしまったので、命の整備もさせて頂きつつ」と綴った
記事を読む

