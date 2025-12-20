台湾の台北中心部で男が無差別に通行人を切り付け14人を殺傷した事件で、男が事件前、別の4か所で放火をしていたことがわかりました。台北中心部の事件現場にはきょう、犠牲者を弔うため花を手向ける人の姿がみられました。この事件はきのう、台北駅の出口で、張文容疑者（27）が発煙弾を投げたうえ、刃物で通行人を切り付け、その後も近くの繁華街で複数人を切り付けたものです。これまでに30代から50代の男性3人が死亡したほか、