ロシアのプーチン大統領は19日、年末恒例の記者会見を開き、ウクライナ侵攻を巡り「人々の死についてロシアに責任はない」と述べました。プーチン大統領：戦争を始めたのはロシアではなく、人命の損失に責任はない。アメリカ・NBCの記者から、2026年も戦闘が続いた場合に双方でさらに多くの犠牲が出ることへの責任を問われたのに対し、プーチン大統領は「戦争を始めたのはロシアではない」と主張し、ロシアに責任はないとの認識を