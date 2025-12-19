ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > へずまりゅう氏、長野県の小学校にねぎ100本寄付 ネットで賛否両論 長野県 時事ニュース 週刊女性PRIME へずまりゅう氏、長野県の小学校にねぎ100本寄付 ネットで賛否両論 2025年12月19日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長野県の小学校で生徒たちが育てたねぎの窃盗被害が報じられた件 奈良市議のへずまりゅう氏が17日、この学校にねぎ100本を寄付した ネットでは「立派な行動だと思う」「やることがズレてる」など賛否を呼んだ 記事を読む おすすめ記事 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分