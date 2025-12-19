巨大な天体が地球に衝突し、甚大な被害をもたらす……そんなSF映画のような出来事は本当に起きるのだろうか。宇宙物理学者の佐藤勝彦東大名誉教授は「2013年にロシアで直径17メートルの隕石が落下し、1200人以上が負傷した。120年ほど前には直径50メートル級の小惑星が落下してきたこともある。天体衝突の可能性は決して杞憂ではない」という――。※本稿は、佐藤勝彦『眠れなくなる未来の宇宙のはなし』（宝島社文庫）の一部を再