ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「従業員いなくなった」釧路市から静岡県まで移動…男が逮捕される事… 時事ニュース 北海道 国内の事件・事故 STVニュース北海道 「従業員いなくなった」釧路市から静岡県まで移動…男が逮捕される事件発生 2025年12月19日 9時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道警は18日、乗用車1台を盗んだとして住所不定の22歳男を逮捕した 元勤務先の関係者が警察に「従業員がいなくなった」と相談し、事件が発覚 男が静岡県浜松市に滞在していることが判明し、逮捕に至ったという 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 ミス東大の貧困学生への嘲笑や1000万円私服投稿が物議…東京大学は「いっさい関係ない」と強調 2025年12月18日 16時0分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分