東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事。妻を守ろうとしたのか、夫は妻に覆い被さるように倒れていました。その夫の両手には皮下出血があり、ドアのガラスを叩いて外に懸命に助けを求めたとみられています。港区赤坂にある個室サウナ店で、美容室を経営する松田政也さん（36）と、その妻（37）が死亡した火事。JNNは今回、店内の映像を入手しました。全て個室のプライベートサウナ。シャワー室には浴槽、水風呂でしょうか