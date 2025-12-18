イラストレーターの福田 雄一さんの2つの漫画がインスタグラムで合計1万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むカラオケに行く機会が増える忘年会シーズン。作者には、カラオケが苦手だと思う理由がいくつかあって…という内容で、読者からは「確かにこれは重罪」「私も今年の忘年会が憂鬱です（笑）」などの声が上がっています。苦手な人ほどつらい…逃げ場のないカラオケ福田 雄一さんは、イ