ライト工業が堅調推移。同社は１７日の取引終了後、自社株２４９万７１００株（発行済み株式総数の５．４９％）を来年１月３０日に消却すると発表。再放出など潜在的な需給悪化リスクが後退したとの見方から、株価の支えとなったようだ。 出所：MINKABU PRESS