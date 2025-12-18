「ふと猫を見たらガンダムSEEDのOPが始まってました」というつぶやきと共にXに投稿された1枚の写真。写っているのは、2匹の猫ちゃんです。左側には強い眼差しで遠くを見つめるサビ猫さん、右側には少し憂いを帯びた表情で反対側を向くシャム猫さんが、絶妙な距離感で背中合わせに佇んでいます。この構図、たしかに「ガンダムSEED」のオープニング映像などで描かれる、主人公キラ・ヤマトと親友アスラン・ザラのすれ違いや葛藤