ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 小川晶氏 依願退職の男性職員とは「連絡を取ることはしておりません… 小川晶 時事ニュース 政治家の不祥事 よろず~ニュース 小川晶氏 依願退職の男性職員とは「連絡を取ることはしておりません」 2025年12月18日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小川晶氏が、自身の辞職に伴う群馬・前橋市長選への出馬を正式に表明した 懲戒処分を受けた男性職員が依願退職することを受け、記者団から質問も 小川氏は「私から、連絡を取るということはしておりません」と説明した 記事を読む おすすめ記事 20代看護師自殺 両親がパワハラなど原因と主張し提訴 初弁論で医療法人側は訴えの棄却求め争う構え 2025年12月16日 19時21分 伊東市長選挙きょう投開票 期日前投票には前回選の約1.3倍の1万9,441人 2025年12月14日 5時22分 改札で止められ「同じ鉄道だろ！」と暴言！会社の違いがわからない客に駅員も心の中で絶句【作者に聞く】 2025年12月17日 6時39分 ＜性格の不一致はウソ！＞夫が顔キリッ「離婚してほしい！」突然の宣言、怪しすぎる…【第1話まんが】 2025年12月12日 10時10分 「この目で確認してやる」不倫夫を黙らせるため、夫の勤め先に就職した妻の執念【後編】 2025年12月13日 6時35分