アイドル、作家、クリエイター。エンタメの世界で活躍の場を拡張し、年々存在感を増す加藤シゲアキさん。2020年からの激動の5年間で得た、「誰かのために」という意識が、表現活動の原動力になっている。── 加藤さんにはNEWSとして、そして作家や俳優として、長きにわたりさまざまな形で誌面にご登場いただいています。その時どきで、気持ちやスタンスは違うものなのでしょうか。違いはとくにないですね。インタビューのときに「