韓国旅行で日本人がやりがちな「赤っ恥マナー違反」日本の隣国である韓国は、年間を通じて日本人旅行者に人気がある。そして、この年末年始は、JTBが先日発表した見通しによると、日本人の海外旅行先として韓国は19.5%と前年よりやや減少したものの、ハワイ（16.9%）やヨーロッパ（16.2%）を抑え、今回もトップである。その韓国は、日本から最も近くて昔から関わりが深い国だけに、文化やマナーなど似た部分は多い。一方で、まった