ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 東京・赤坂のサウナ店火災 非常ボタンの「電源切れ」が検証で明らか… 時事ニュース 火事・火災 東京都 ABEMA TIMES 東京・赤坂のサウナ店火災 非常ボタンの「電源切れ」が検証で明らかに 2025年12月17日 8時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・赤坂の高級個室サウナ店で火災が発生し、30代夫婦が死亡した事件 現場検証で、火事があった個室の非常ボタンの電源が切れていたと明らかに 火事発生時も非常ボタンの電源が切れていて、作動していなかったとみられる 記事を読む