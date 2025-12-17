私はカナコ。夫セイヤとのあいだには、5か月前に生まれた息子のリョウマがいます。私たちは義母に何も告げず引っ越しました。引っ越し先は実家のすぐ近くで、両親はすぐに駆けつけて私たちを歓迎してくれました。安心したのも束の間、夫のスマホに義母からの着信が。義母はまだ私たちに執着しようとしているようです。「二度と連絡してこないでくれ」「もう会うことはない」と、夫が毅然とした態度で告げているのが聞こえます。義