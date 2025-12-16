読書で得た知識をいかすには、どうすればいいのか。『賢者病考えすぎて動けないがなくなる本』（サンマーク出版）を書いた土肥優扶馬さんは「本をまるまる1冊読み終えようとしなくていい。知識を日常に取り入れるためには、インプットよりもアウトプットに力をいれるほうが重要だ」という――。※本稿は、土肥優扶馬『賢者病考えすぎて動けないがなくなる本』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com