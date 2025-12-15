PlayStationの起動音をそのまま収録したアクリルスタンド「アクリルロゴディスプレイSounds PlayStation」が、再販されることが明らかになりました。予約受付は2025年12月15日10時から、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ！」にて行われています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、累計販売数40万個を突破した「アクリルロゴディスプレイEX」シリーズから派生したサウンド付き新シ