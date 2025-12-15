ＡＢＥＪＡが急速人気化、１６４円高と値を飛ばし一気に２７００円台を回復した。独自開発のＡＩプラットフォームを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入支援を主力展開し、ＬＬＭ（大規模言語モデル）実装ビジネスを成長ドライバーに位置付ける。更にＡＩとロボティクス融合を次の成長エリアとして重視し、フィジカルＡＩ関連の出遅れとして光が当たっている。９月には新エネルギ