カレーハウスCoCo壱番屋（以下、ココイチ）でここ数年大きな注目を集めているのが、「肉塊プロジェクト」。これは、豚肩ロース肉の塊肉をドカンと乗せたボリューム満点のスペシャルカレーが数量限定で登場するもので、SNS上では、めちゃおいしい、気絶レベル、暴挙などと絶賛コメントが目立っています。この塊肉カレーは2023年からはじまり、第1弾「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は約2週間であっという間に完売。その後もヒットを重