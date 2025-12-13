ニューストップ > おっぱいをめぐる四重苦「母親の体形に似るのは嫌」と語るリスナー ラジオの話題 RadiChubu おっぱいをめぐる四重苦「母親の体形に似るのは嫌」と語るリスナー 2025年12月13日 6時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日のラジオでは、あるリスナーのおっぱいをめぐる投稿が紹介された 歳とともに垂れる、流れる、離れるに加えて「伸びる」の「四重苦」だという 「最近、母親に似てきたと言われますが、体形だけはとにかく嫌」とのこと 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分 ミス東大の貧困学生への嘲笑や1000万円私服投稿が物議…東京大学は「いっさい関係ない」と強調 2025年12月18日 16時0分