安倍元総理銃撃事件で大詰めを迎えている山上徹也被告の裁判員裁判です。なぜ人の命を奪うという決して許されない犯行に至ったのか。裁判で明らかになったのは、被告と家族の壮絶な過去でした。【写真を見る】安倍元総理銃撃事件裁判で明らかになった山上徹也被告と家族の壮絶な過去【報道特集】「統一教会に打撃を与えることが自分の人生の意味」山上被告の告白14日間にわたる法廷の様子を描いたスケッチの数々。両手で頭を抱え