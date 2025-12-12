2025年の年末、例年以上に“大型バラエティ戦争”が激しい。地上波ではお馴染みの特番が並ぶ一方で、ネット配信はさらにトガり、さらに自由で、さらに“芸人らしさ”の濃度を上げてきている。地上波と配信、それぞれの“攻め方”の違いが、バラエティー番組の未来をどう変えるのだろうか。 【画像】最強の王者が飛ぶ「M-1グランプリ2025」のポスター ファンからも「気持ち悪い」と声のあがった実験企画 12月10日よ