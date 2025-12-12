米国ホワイトハウスは、高市早苗首相の「台湾有事介入」示唆発言で中日対立が高まっている状況に関連し、米国は両国といずれも友好的な関係を維持していると明らかにした。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は11日（現地時間）のブリーフィングで、中日間の緊張局面に対する立場を問う質問に、「トランプ大統領は日本の新任首相と素晴らしい関係を持っている」とし、「トランプ大統領は数カ月前にアジアを訪問した際、