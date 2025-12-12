12月12日、サイバーエージェント創業者の藤田晋氏（52）は社長職を退き、専務執行役員の山内隆裕氏（42）が社長に昇格する。創業以来27年間、社長を務めてきた藤田氏の「電撃退任」の背景には何があるのか。ノンフィクション作家の稲泉連さんが、藤田氏に聞いた――。（『勝負眼』インタビュー第2回／全2回）撮影＝遠藤素子サイバーエージェントの社長を退任する藤田晋氏。最新刊『勝負眼』は社長の「引き継ぎ書」の中身を肉付けし