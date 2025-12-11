【ジャカルタ共同】インドネシアの首都ジャカルタで22人が死亡したビル火災で、国家警察は11日までに、過失致死などの容疑で日本のドローン企業「テラドローン」の子会社社長を逮捕した。地元メディアが伝えた。子会社は現場ビルに入居していた。テラドローンは10日、バッテリーからの発火が火災の一因とみられているとし「深くおわびする」と発表した。死亡した22人は子会社の従業員だった。火災は9日に発生。ジャカルタ特